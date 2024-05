Morte di Onorato, sabato mattina è andato a casa della madre. L’avvocato: «L’autopsia? Elementi non ancora chiariti»

Foto di Gabriele Ruggieri

Sabato mattina Angelo Onorato sarebbe andato dove abita la madre. Oggi la polizia è andata nella zona dell’Addaura, a Palermo, dove vive la madre dell’architetto trovato morto sabato pomeriggio con una fascetta stretta al collo a bordo della sua auto. Pare che l’imprenditore – marito dell’eurodeputata Francesca Donato – sabato mattina sia passato anche da là. Gli agenti avrebbero chiesto ai vicini di casa della madre se l’architetto fosse stato notato lì e se fosse agitato.

Nel frattempo il legale della famiglia Onorato-Donato, Vincenzo Lo Re, ha detto la sua sull’autopsia, eseguita nel pomeriggio del 29 maggio. «L’espletamento dell’esame autoptico non rappresenta una conclusione delle indagini – ha detto l’avvocato – che certamente dovrà tenere conto di diversi elementi non ancora chiariti». Secondo Lo Re «i primi dati emersi non consentono di orientare in maniera decisa l’indagine».