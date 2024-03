Investita da un’auto a Messina: morta una suora di 82 anni

È morta all’ospedale Piemonte di Messina suora Alberta, all’anagrafe Carmela Giuzio, di 82 anni, vittima di un incidente avvenuto quattro giorni fa a Messina, in via Cesare Battisti poco prima dell’istituto Jaci. La vittima è stata travolta da una Opel Mokka condotta da una 55enne messinese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, la suora era stata trasportata in ambulanza in ospedale dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata fino a ieri sera quando è deceduta.