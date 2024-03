È morta a 42 anni la giornalista Debora Borgese

Foto di Debora Borgese su Facebook.

La giornalista Debora Borgese è morta a 42 anni dopo una lunga malattia. Catanese, classe 1981, è stata nell’ufficio stampa del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno; prima era stata portavoce del sindaco di Aci Castello (nel Catanese).

I primi passi nel mondo della comunicazione e dell’informazione, Borgese li muove davanti ai microfoni di Radio Fantastica nel 2010. Stesso anno in cui, con un gruppo di amici, fonda Radio Velvet (la prima web radio online di Catania). Passa poi a Radio Zammù, la radio dell’Università di Catania. Nel frattempo, inizia anche a collaborare con alcune testate giornalistiche (da Lavika web a Viola post fino a Muzikult). Non solo musica, arte, cultura e spettacolo, Borgese inizia a occuparsi anche di cronaca e politica. Dal 2019 è stata anche direttrice responsabile de L’Urlo, dopo esserne stata redattrice per tre anni:

«Ciao Debora, vogliamo ricordarti sempre sorridente e combattiva», si legge sui diversi post già pubblicati su Facebook. Il social che lei stessa aveva utilizzato per raccontare la sua malattia con schiettezza. «Non ci sono parole per definire cosa sei stata nella vita di ognuno di noi. Sei sempre stata incredibile, anche questa volta».