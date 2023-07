Monreale, rissa in campo tra calciatori e dirigenti

Calciatori e dirigenti sono stati coinvolti in una rissa allo stadio comunale di Monreale (in provincia di Palermo) in occasione del torneo dei quartieri. L’evento ha causato la sospensione della semifinale tra le squadre San Vito e Pezzingoli. Tutto sarebbe partito da un corpo a corpo durante il gioco sfociato in calci, pugni e spintoni tra giocatori delle due squadre a cui si sono unite anche delle persone che erano sedute in panchina. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono: «Ogni forma di relazione sociale impone l’adozione di un comportamento leale e rispettoso del prossimo. Purtroppo durante le competizioni sportive questo dovere viene troppo spesso dimenticato». Disapprovazione anche da parte dell’assessore allo Sport Letizia Sardisco.