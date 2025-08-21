Modica, il pestaggio e la rapina per pagare un debito di droga: arrestati due uomini e una donna

21/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tre persone – due uomini e una donna – indagate per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, per due di loro, anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il risultato di un’indagine nata dopo i fatti del 6 dicembre 2024, quando gli indagati – un gambiano, una
italiana e un rumeno – si sarebbero recati, di notte, in una casa vacanze di Modica, entrando con una scusa nell’alloggio della vittima, per poi aggredirla e rapinarla. Tra la refurtiva, diversi bene di valore tra orologi, abiti griffati e denaro. Il tutto per pagare un debito legato allo spaccio di stupefacenti: la vittima, un 25 enne, avrebbe acquistato dai tre delle dosi di cocaina, ma senza pagarla. I rapinatori sono stati arrestati: l’uomo di origine gambiana e la donna italiana sono stati trasferiti in carcere – a Ragusa lui, a La Spezia lei -, mentre il complice di nazionalità rumena è stato posto ai domiciliari. La perquisizione a casa della donna ha permesso anche di trovare e sequestrare 4.300 euro in contanti.

