Modica, incendio all’interno di un locale commerciale. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco

Una intensa colonna di fumo nero si è alzata dietro alcune abitazioni, tanto da essere notata anche a distanza e preoccupare subito residenti. L’incendio è divampato in corso Umberto a Modica, intorno alle 9,30, nella parte bassa della citta barocca, dove è ancora in corso l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Modica e Ragusa. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un locale commerciale interno a uno stabile e hanno coinvolto alcune attività.

Si registrano danni ai negozi, ma sarebbero escluse conseguenze all’appartamento che sovrasta le attività. Una persona sarebbe rimasta intossicata e portata precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale Baglieri di Modica. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i vigili urbani di Modica, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Foto di Luca Roccasalva