Investita da un camion in retromarcia: morta una 74enne a Modica

Foto di Dario De Luca

Una donna è stata investita da un camion a Modica, in provincia di Ragusa. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10:30 di stamattina in una piazzola di via Costituzione, nella zona del polo commerciale della città. La donna – una 74enne originaria della Svizzera, ma residente a Modica da anni – sarebbe stata investita dal camion mentre questo stava facendo manovra: l’autista non si sarebbe accorto della presenza della donna dietro il mezzo. Sul posto per effettuare i rilievi del caso la polizia stradale e la polizia municipale.