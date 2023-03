I vigili chiudono l’attività abusiva ma il titolare la apre lo stesso, denunciato

La polizia locale ha chiuso un’attività abusiva a Modica ma il Il titolare ha continuato lo stesso ad aprila e, adesso, è stato denunciato. La prima parte della storia risale al 27 dicembre quando gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un’ispezione all’interno di un esercizio commerciale in piazza Corrado Rizzone a Modica, in provincia di Ragusa. Un negozio con tanto di insegna esterna affissa ma, quando i vigili urbani hanno chiesto l’autorizzazione, il proprietario non è stato in grado di esibire alcuna documentazione. Dopo una sanzione contestata di 5000 euro, l’attività è stata chiusa, così come previsto dalla normativa in materia. L’uomo è stato anche diffidato dal continuare la vendita. Il commissario straordinario del Comune ha poi emesso l’ordinanza di chiusura del locale. Nei giorni scorsi, però, durante un controllo, nonostante le restrizioni, l’esercizio è stato trovato in piena attività. All’esercente di 42 anni è stato denunciato per non avere osservato un provvedimento legalmente imposto dall’autorità per ragioni di igiene e salute pubblica. In questo caso, di non avere rispettato la chiusura immediata dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti, perché privo della necessaria Scia amministrativa e sanitaria.