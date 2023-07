Misterbianco, la moglie lo riaccoglie in casa dopo il carcere ma lui la picchia di nuovo

Un 39enne di Misterbianco, in provincia di Catania, era finito in carcere dopo avere aggredito con schiaffi e pugni al volto la moglie. Dopo la denuncia della vittima, l’uomo era stato prima allontanato dalla casa familiare e poi arrestato. Uscito dal carcere, il 39enne era stato riaccolto in casa dalla donna – che aveva anche ritirato la querela – dopo la promessa di non reiterare comportamenti violenti. Durante un pranzo in famiglia, però, l’uomo l’avrebbe offesa e picchiata di nuovo. Riuscita a scappare, la donna ha chiamato aiuto. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno trovato la vittima ancora nascosta, impaurita e con il volto arrossato dagli schiaffi e dai pugni. Per questo sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. Il 39enne, che era ancora in casa, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia ed è finito agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale dove la donna è rimasta a vivere con i loro figli.