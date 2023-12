Misterbianco: trapani, creme e bagnoschiuma rubati in un centro commerciale

Due pregiudicati catanesi di 44 e 45 anni si trovano ai domiciliari per furto aggravato in concorso, dopo aver rubato in alcuni negozi di un centro commerciale di Misterbianco. I due erano scappati a bordo di una Panda ma sono stati subito intercettati e bloccati dai carabinieri. Nel tentativo di scappare hanno persino speronato l’auto della pattuglia. A lanciare l’allarme è stato un addetto alla vigilanza di un noto negozio di bricolage all’interno di un centro commerciale della zona. Per risalire ai responsabili si sono rivelate utili le registrazioni video delle telecamere. Da queste ultime si è visto un uomo di bassa statura, con la barba e un maglione scuro, che dopo aver nascosto due trapani demolitori all’interno di una borsa, dal valore di 1.500 euro, è arrivato alle casse e, dopo l’attivazione del sistema antitaccheggio ha abbandonato la refurtiva sul pavimento scappando prima dell’arrivo del vigilantes.

Lo stesso è stato notato mentre ha raggiunto un altro uomo che lo aspettava nel piazzale, alla guida di una Fiat Panda di colore azzurro. Chiarito il percorso, sono scattate le ricerche dei due uomini che, ignari dell’intervento dei carabinieri, hanno continuato a girare all’interno del parcheggio dell’area commerciale per cercare di mettere a segno un altro colpo ma sono stati bloccati. Il conducente ha iniziato a sfrecciare nel parcheggio, mentre l’altro è scappato a piedi. Una volta bloccati in modo definitivo, all’interno dell’auto sono stati trovati due confezioni regalo pieni di creme e un bagnoschiuma di un noto negozio di prodotti per la persona, oltre a strumenti da scasso come pinze e cesoie. Dalle telecamere è emerso che l’uomo, prima di tentare il colpo nel negozio di bricolage, fosse passato in una profumeria da dove aveva rubato le due confezioni regalo, passando inosservato.