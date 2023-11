Misterbianco, nascondeva la cocaina in un barattolo di chewing gum

Un 28enne è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga dai carabinieri di Misterbianco (in provincia di Catania), dopo essere stato incrociato più volte in una piazza di Lineri. In un’occasione, alla vista dei militari, il 28enne si è allontanato dalla panchina sulla quale era seduto e si è avvicinato a un cestino dietro una siepe, gettando un barattolino di chewing gum di colore rosso.

L’uomo è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi tra le aiuole e, in sua compagnia, i carabinieri si sono avvicinati al cestino. Il barattolo era pieno di bustine di cellophane di cocaina pronte per essere spacciate agli acquirenti. Una volta perquisito, nella pochette nera in pelle del 28enne sono state scoperte numerose dosi di marijuana impacchettate in bustine di cellophane già pronte alla vendita. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato portato al carcere di Piazza Lanza con l’obbligo di firma.