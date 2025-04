Misilmeri, 17enne picchiato per un like sui social: è ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di 17 anni è stato picchiato ieri sera davanti a un locale pubblico in via 4 aprile a Misilmeri, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembra che discussione sia partita da un like su un post pubblicato sui social. Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, il ragazzo dopo essere stato colpito da un pugno è caduto a terra ed è svenuto. Dopo l’allarme, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto. La caduta ha provocato un ematoma e perdita di sangue dalla fronte. Portato in ospedale a bordo di una ambulanza, il 17enne nella notte è stato operato al Civico per una emorragia cerebrale. Un intervento che è durato circa cinque ore. La prognosi è riservata. Sull’episodio continuano le indagini dei carabinieri.