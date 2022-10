Mineo, sequestrata area con carcasse di auto. Denunciati i tre proprietari del terreno

Sono tre le persone denunciate dai carabinieri di Palagonia a Mineo, in provincia di Catania. Si tratta dei proprietari di un terreno trasformato in una discarica per rifiuti speciali, in particolar modo carcasse di automobili. I sigilli sono stati apposti su un’area di circa trecento metri quadrati. I veicoli, lasciati a diretto contatto con il terreno, erano in pessime condizioni con parti meccaniche smontate, quadri elettrici inservibili, vetri e finestrini rotti.