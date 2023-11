Picchiano e minacciano le madri: due arresti nel Trapanese

Due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Alcamo (in provincia di Trapani) per maltrattamenti nei confronti delle loro madri. Il primo, un 36enne, adesso si trova in carcere dopo essere stato bloccato dai militari mentre picchiava la madre, arrivando a provocarle dei traumi. A lanciare l’allarme i vicini di casa che avrebbero sentito le urla della donna.

Il secondo, invece, è un giovane di Custonaci (sempre in provincia di Trapani), che, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre, sarebbe stato bloccato dai militari sulle scale dell’appartamento della donna. L’uomo – ora ai domiciliari con braccialetto elettronico – pare avesse già forzato la porta di ingresso con dei calci.