Castellammare del Golfo, minacce e molestie continue verso l’ex convivente

Divieto di avvicinamento per un 32enne di Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani). L’uomo, un pregiudicato, è stato raggiunto dal provvedimento in questione dopo la denuncia presentata dall’ex convivente. La giovane, dell’età di 27 anni, avrebbe riferito di minacce e molestie che si sarebbero ripetute nel tempo a tal punto da causarle un grave stato di ansia e paura.