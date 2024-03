Linguaglossa, minaccia di morte la madre e la sorella con un coltello: 41enne in carcere

Atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per questo i carabinieri di Linguaglossa (in provincia di Catania) hanno arrestato un 41enne pregiudicato. La telefonata di allarme è arrivata alle 11 da parte di una signora che ha raccontato che il fratello si era presentato davanti al cancello dell’abitazione in cui viveva con la madre, urlando minacce di morte e pretendendo di entrare.

Proprio il giorno prima, i militari avevano notificato all’uomo la misura del divieto di avvicinamento alle due donne, emesso dal tribunale di Catania dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. La sera precedente, infatti, durante una accesa lite con la madre di 71 anni e con la sorella 48enne, a cui dava la colpa per la fine di un suo rapporto sentimentale, brandendo un coltello da cucina avrebbe gridato: «Potrei fare del male a qualcuno», alludendo proprio alla sorella. La donna aveva chiamato i carabinieri che avevano bloccato il 41enne.

Il giorno successivo, l’uomo avrebbe prima fatto una videotelefonata minatoria a madre e sorella annunciando il suo arrivo a casa dicendo che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbe fatto prima di andare in carcere. In effetti, dopo pochi minuti, il 41enne ha raggiunto l’appartamento, iniziando a suonare al citofono in modo insistente per poter entrare, urlando minacce di morte nei confronti delle due donne. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato l’uomo che, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto che fosse portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.