Milazzo, la discarica abusiva vicino al torrente: denunciato il titolare di una società

Vicino al torrente c’era materiale avanzato da demolizioni e da lavorazioni del manto stradale. A Milazzo, nel Messinese, la guardia di finanza e l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno trovato vicino al torrente Mela ammassi di materiale proveniente da demolizioni e da lavorazioni del manto stradale. In particolare è stato trovato del granulato di conglomerato bituminoso, il cosiddetto fresato di asfalto. Le indagini sono partite dopo che – grazie a un sorvolo – la guardia di finanza ha scoperto mezzi pesanti per la movimentazione della terra.

Ulteriori indagini hanno portato i militari a scoprire come quel sito fosse effettivamente destinato allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti. Il titolare della società proprietaria del terreno è stato denunciato per le gravi violazioni delle norme in materia di tutela ambientale. L’area è stata sequestrata.