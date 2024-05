Migranti, 94 persone soccorse e portate a Lampedusa: per la traversata hanno pagato tra i 5 e i 6mila euro

Due soccorsi questa notte a Lampedusa. L’organizzazione non governativa Nadir ha soccorso 31 persone che viaggiavano su un’imbarcazione di sette metri salpata da Sabrata, in Libia. Le persone soccorse – originarie di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Pakistan, Siria e Algeria – hanno riferito di aver pagato seimila euro per la traversata. In un altro intervento una motovedetta della guardia costiera ha agganciato un’imbarcazione di dieci metri partita da Tagiura, sempre il Libia. Le 63 persone soccorse – originarie di Bangladesh, Egitto, Siria, Sudan e Territori palestinesi hanno riferito invece di aver pagato 5mila euro.