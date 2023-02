Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, 2800 all’hotspot. Si lavora ai trasferimenti

Altri sbarchi, durante la notte, a Lampedusa dove con 8 diversi barchini sono giunti 472 migranti. Ieri, con 20 imbarcazioni, sono invece arrivati 925 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti quasi 2.800 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per provare a tamponare l’emergenza hotspot ha disposto, per questa mattina, il trasferimento di 440 migranti. Il gruppo verrà imbarcato sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ma sono stati programmati, sempre per la giornata di oggi, altri due trasferimenti con navi militari che potranno imbarcare 600 persone ciascuna.

I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, ma anche da Zuwara e El-Agelat in Libia. I soccorritori hanno agganciato, in acque Sar, anche più barchini, stracolmi di persone, alla deriva. Ci sono stati però anche gruppi che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla terraferma: 17 tunisini e siriani sono stati rintracciati, dai militari della tenenza delle fiamme gialle, lungo la strada di Ponente. Il natante, in questo caso, non è stato ritrovato. A Cala Galera sono invece arrivati in 38, fra cui 15 donne e un minore. La barca di ferro di 7 metri non è recuperabile perché finita in mezzo agli scogli.