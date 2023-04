A Lampedusa 21 sbarchi in 24 ore, recuperato il cadavere di un uomo

Un barchino di sette metri, partito nella notte dalle coste della Tunisia, è affondato in acque di competenza dell’area Sar italiana, al largo di Lampedusa. A prestare i primi soccorsi, è stato un peschereccio che si trovava in zona e che ha portato in salvo 34 migranti originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan. Recuperato anche il cadavere di un uomo, che è stato trasportato a Lampedusa dalla guardia costiera. I superstiti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, che conta quasi due mila ospiti, rispetto ad una capienza massima di poco meno di 400 persone.

Tra i naufraghi, c’è chi ha raccontato d’aver pagato circa 600 euro per il viaggio e che sul barchino erano presenti dieci taniche di carburante, da 20 litri ciascuna. Sono in corso ricerche di eventuali dispersi. Nelle ultime 24 ore sono stati 21 gli sbarchi a Lampedusa, con l’arrivo di 819 naufraghi. Quasi tutte le imbarcazioni sono partite dal porto tunisino di Sfax.