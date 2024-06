Migranti, avvistato un 12esimo corpo in mare al largo della Libia

Foto di Martina Morini e della pagina Facebook Sea-Watch

È stato avvistato un altro corpo in mare. Un dodicesimo cadavere sarebbe stato individuato oggi dall’aereo dell’organizzazione non governativa (ong) tedesca Sea-Watch, che nel mar Mediterraneo si occupa del salvataggio delle persone migranti. Il corpo sarebbe stato avvistato nella stessa area in cui ieri è stata segnalata la presenza in acqua di undici cadavere, recuperati dalla nave Geo Barents dell’organizzazione umanitaria non governativa Medici senza frontiere. «Ieri – ha scritto Sea-Watch in un post su X (ex Twitter) – il nostro equipaggio ha avvistato undici corpi e durante il volo di oggi ne è stato scoperto un altro. Le ricerche continuano». L’ong dice che le persone morte sono state avvistate «tra 35 e 77 chilometri al largo della costa libica». Sea-Watch aggiunge che non sa «se e quante altre persone siano annegate, si può presumere che i morti siano stati vittime di un naufragio precedentemente non rilevato».