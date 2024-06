Migranti: Alarm Phone segnala 32 persone in pericolo vicino Malta

Foto di Alarm Phone

Ci sono 32 persone in difficoltà nella zona di ricerca e salvataggio vicino Malta. Lo fa sapere Alarm Phone. «I loro parenti ci hanno avvisato della barca in pericolo – spiegano – ci hanno fornito la loro posizione GPS ma non siamo riusciti a metterci in contatto con loro. Le autorità italiane sono allertate, servono i soccorsi».