Foto Sac aeroporto Catania

Michael Jordan torna in Sicilia. Atterrato a Catania e poi tappa al Google Camp

Non è passato inosservato l’arrivo in Sicilia di Michael Jordan. La leggenda del basket, ex stella dei Chicago Bulls, è atterrata questa mattina con un aereo privato all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Destinazione finale il Google Camp che si terrà al Verdura Resort di Sciacca. A dare il benvenuto a Jordan l’amministratore delegato della Società aeroporto Catania Nico Torrisi. Nella pagina Facebook di Sac sono state pubblicate alcune foto e alcuni utenti hanno indicato cosa significa la scritta presente sull’aereo: N è la registrazione negli USA, 23 è il numero che indossava quando giocava con i Chigalo Bulls e 6 i titoli vinti in NBA, infine MJ le sue iniziali.