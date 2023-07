Sicilia, weekend di caldo rovente e bollino arancione. Da lunedì ancora temperature in rialzo

C’è anche Palermo tra le nove città italiane da bollino arancione. L’allerta scatterà a partire da domani e indica un rischio per la salute della popolazione più fragile. Per quanto riguarda l’Isola nel complesso, sarà un fine settimana da spiaggia per i siciliani, ma anche e soprattutto da protezione solare in vista degli oltre 40 gradi previsti. La causa del forte caldo sarebbe da ricondurre all’anticiclone tropicale che avanza verso la penisola in arrivo dal deserto del Sahara. A comunicarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it, sottolineando che ci saranno «temperature che potrebbero considerarsi tra le più alte mai avute in Italia» . Già da oggi avremo tempo soleggiato ma le temperature subiranno un’improvvisa impennata domenica, quando si supereranno i 40 gradi nelle zone interne dell’isola. La prossima settimana lo scenario potrebbe peggiorare ancora: tra lunedì e mercoledì si prevedono 45 gradi in alcune zone della Sicilia.