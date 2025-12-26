Un giorno di Natale per niente sereno. Succede a Messina, dove una donna è stata arrestata per il tentato omicidio del marito. La coppia si trovava nella loro casa nella zona nord della città quando, al culmine di una lite, la 49enne ha aggredito il coniuge con un coltello da cucina. È stato il personale del 118, chiamato per medicare l’uomo, ad allertare la polizia. La dinamica è stata ricostruita in breve tempo, così come subito è stato trovato il coltello utilizzato. La donna è stata trasferita nel carcere di Messina, mentre il marito è ricoverato all’ospedale Papardo.