Messina, aggredisce il marito con un coltello la sera di Natale: arrestata 49enne

26/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un giorno di Natale per niente sereno. Succede a Messina, dove una donna è stata arrestata per il tentato omicidio del marito. La coppia si trovava nella loro casa nella zona nord della città quando, al culmine di una lite, la 49enne ha aggredito il coniuge con un coltello da cucina. È stato il personale del 118, chiamato per medicare l’uomo, ad allertare la polizia. La dinamica è stata ricostruita in breve tempo, così come subito è stato trovato il coltello utilizzato. La donna è stata trasferita nel carcere di Messina, mentre il marito è ricoverato all’ospedale Papardo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario
Leggi la notizia

Un giorno di Natale per niente sereno. Succede a Messina, dove una donna è stata arrestata per il tentato omicidio del marito. La coppia si trovava nella loro casa nella zona nord della città quando, al culmine di una lite, la 49enne ha aggredito il coniuge con un coltello da cucina. È stato il personale […]

Oroscopo 2026 Leone: gioite, è il vostro anno
Leggi la notizia

Un giorno di Natale per niente sereno. Succede a Messina, dove una donna è stata arrestata per il tentato omicidio del marito. La coppia si trovava nella loro casa nella zona nord della città quando, al culmine di una lite, la 49enne ha aggredito il coniuge con un coltello da cucina. È stato il personale […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario
di

Il 2026 sarà un anno luminoso: acceso e riscaldato dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – con un oroscopo che brilla come non mai. Tutti ben piazzati nella classifica zodiacale del nuovo anno, due di loro sono tra i protagonisti. Si tratta dell’Ariete, che vivrà dodici mesi scoppiettanti, e del Leone, con […]

Oroscopo 2026 Sagittario: un anno pieno di grandi novità
di

Il 2025 si sta avviando alla conclusione vedendovi protagonisti dello zodiaco. Voi Sagittario ospitate tanti pianeti transitanti, che arricchiscono la vostra vita e la conducono con forza verso un 2026 che l’oroscopo descrive pieno di grandi novità. Di sorprese e trasformazioni, ma anche di morbidezza e ottimismo. Come, stagione per stagione, nell’approfondimento della nostra rubrica […]

Oroscopo 2026 Leone: gioite, è il vostro anno
di

Il 2026 è l’anno del Leone e l’oroscopo vi dice: gioite, voi che siete nati sotto questo segno zodiacale! Il grande Giove, da metà anno, entrerà nei vostri gradi dopo 12 anni, regalandovi un periodo felice e una grande riuscita. Che vi ridarà vigore e slancio e vi aiuterà a sintetizzare problemi pratici, legali o […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze