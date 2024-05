Messina, tenta il furto di un’auto e viene arrestato da un carabiniere non in servizio

Un tentativo di furto bloccato da un carabiniere non in servizio. Subito dopo la mezzanotte dell’11 maggio un 25enne di Catania – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato da un carabiniere libero dal servizio: l’accusa è di tentato furto aggravato di autovettura. Il giovane sarebbe stato sorpreso dal militare in via Natoli mentre armeggiava con un arnese vicino a una macchina in sosta, probabilmente per aprire la portiera e rubare il mezzo.

Prima il carabiniere ha allertato la centrale operativa – che ha inviato una pattuglia – subito dopo ha bloccato il ragazzo, proprio mentre questo stava forzando la serratura della macchina. Dopo il 25enne è stato portato in caserma. Gli sono stati notificati l’obbligo di firma e quello di dimora nell’abitazione in orari prestabiliti.