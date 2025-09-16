Messina, scoperta piantagione di marijuana nel quartiere San Filippo: due arresti

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Messina Centro in un’area collinare del quartiere San Filippo. Due uomini di 32 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è scattata nella notte, quando i militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nelle zone montane del capoluogo peloritano, hanno notato movimenti sospetti all’interno di un terreno agricolo isolato e nascosto dalla vegetazione. È stato quindi predisposto un servizio di osservazione con personale in abiti civili. Dopo aver monitorato l’area con strumenti tecnologici e sorvegliato gli accessi per prevenire fughe, i carabinieri sono intervenuti cogliendo i due indagati mentre irrigavano una piantagione composta da una ventina di piante di cannabis indica, alte circa due metri e mezzo e in piena infiorescenza. Nel terreno sono stati trovati anche fertilizzanti e materiale utilizzato per l’essiccazione e il frazionamento della droga.

Secondo le stime, dalle piante sequestrate sarebbe stato possibile ricavare fino a 5 chili di marijuana. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.