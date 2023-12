Messina: oltre un milione di euro sequestrato per frode a una società

Sequestro da oltre un milione e 300mila euro da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una società con sede legale a Messina. Quest’ultima – stando alle indagini effettuate sulle transazioni intracomunitarie – avrebbe cercato di sfuggire ai controlli trasferendo la propria sede legale in un’altra regione.

La società, senza una struttura nella realtà dei fatti, pare si occupasse della commercializzazione di televisori, acquistati da aziende comunitarie e rivenduti sul territorio nazionale. In questo secondo passaggio l’azienda non avrebbe versato all’erario l’imposta a debito ricevuta dai clienti e non avrebbe presentato la dichiarazione Iva.