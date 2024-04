Droga e armi per i clan mafiosi, a Messina mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni trovate in un passeggino

Sarebbe un corriere dei clan di mafia del Messinese. Un uomo di origine calabrese è stato arrestato in flagranza di reato dalla guardia di finanza: nel bagagliaio della sua auto i militari e un cane antidroga hanno trovato un passeggino per bambini che nascondeva un panetto da mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni di vario calibro. Secondo chi indaga, si tratta di droga e munizioni «verosimilmente destinate a esponenti di spicco della locale criminalità organizzata». L’uomo è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di munizioni. Ora si trova nel carcere messinese di Gazzi. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 200mila euro.