Due barchini alla deriva nel Mediterraneo: 77 persone a rischio, ci sarebbe anche un cadavere

Un nuovo sos è stato lanciato dal Mediterraneo per 77 persone. A segnalare due imbarcazioni in difficoltà, in fuga dalla Libia, è Alarm Phone, la linea emergenza gestita da volontari. In particolare, secondo quanto riferito dai naufraghi, sul primo barchino – con a bordo 37 persone – ci sarebbe anche un cadavere. «Non possiamo verificare queste informazioni, ma esortiamo le autorità a intervenire», dicono i volontari. L’imbarcazione si trova alla deriva al largo delle coste della Sicilia. «La Msc Azurit F è nelle vicinanze e chiediamo loro di prestare soccorso», proseguono. Altre 40 persone, invece, sono a rischio nel Mediterraneo centrale. «Dicono di essere in mare da tre giorni, dopo essere fuggiti dalla Libia – spiega Alarm Phone -. Necessitano di assistenza urgente. Le autorità sono state informate».