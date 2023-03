Comunali Catania 2023, Salvini: «Valeria Sudano è la migliore candidata per guidare la città»

«Ho grande stima per Valeria Sudano, la migliore candidata per guidare una città straordinaria come Catania, Comune che solo pochi anni fa la Lega al governo aiutò con cifre importanti per evitare dissesto, caos e licenziamenti». Il segretario della Lega Matteo Salvini, con una nota, ha esposto pubblicamente il suo appoggio alla deputata di Prima l’Italia. Non una novità visto che era emerso già da tempo il favore con cui Salvini guarda a Sudano come prima cittadina di Catania. Una città, come lo stesso leader del Carroccio ha sottolineato nella nota, a cui tiene in modo particolare: anche a fronte del mezzo milione di euro a fondo perduto dato in tempi non sospetti per rifiatare dal dissesto. «Salvini mi ha detto chiaramente – aveva già annunciato a MeridioNews a metà febbraio il coordinatore provinciale della Lega Fabio Cantarella che crede molto in Valeria Sudano – dichiara a MeridioNews il coordinatore provinciale Fabio Cantarella – e che porterà il suo nome sul tavolo delle trattative nazionali».