Matilde Siracusano nominata sottosegretaria ai Rapporti con il parlamento. Con Musumeci rappresenterà la Sicilia

La messinese Matilde Siracusano è stata nominata sottosegretaria per i Rapporti con il parlamento. Salgono così a due i siciliani presenti nel Governo guidato da Giorgia Meloni. In quota Forza Italia, Siracusano si aggiunge a Nello Musumeci, ministro per il Mare e per il Sud. Restano fuori, invece, rispetto alle voci che erano circolate in questi giorni, il segretario regionale del Carroccio Nino Minardo e il braccio destro siciliano di Silvio Berlusconi, Gianfranco Micciché; quest’ultimo già da giorni aveva fatto sapere di preferire di restare a Palermo, all’Assemblea Regionale Siciliana o per un ruolo nella giunta di Renato Schifani. Siracusano ricoprirà l’incarico insieme a Giuseppina Castiello.



Il disco verde alla nomina di Matilde Siracusano come sottosegretaria è arrivato durante l’ultimo Consiglio dei Ministri. Incontro durato poco più di un’ora e mezza e durante il quale sono stati affrontati anche altri temi, dalla Giustizia alla Sanità con la questione vaccinazioni per il personale sanitario. Presente l’ex presidente Musumeci, arrivato a palazzo Chigi quindici minuti prima dell’inizio della seduta, che all’ingresso ha ribadito: «Siamo qui per lavorare per il bene del Paese»



Adesso c’è attesa per martedì 8 novembre. Per quella data, infatti, il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile ha convocato il presidente della Sicilia, Schifani, e della Calabria Roberto Occhiuto. L’appuntamento servirà per discutere di ponte sullo Stretto. Un’opera alla quale il centrodestra tiene molto e che è attesa da decenni. «Voglio realizzarlo – ha detto Matteo Salvini – in piena coerenza con il programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la nostra stella polare».

Foto di Pagina Facebook Matilde Siracusano