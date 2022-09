Mascalucia, rissa in strada tra due uomini. La scena è stata immortalata in un filmato

Una rissa tra più persone si è registrata questa mattina a Mascalucia, all’incrocio tra corso Michelangelo e corso San Vito. Protagonisti almeno tre uomini. La scena è stata ripresa dall’alto attraverso uno smartphone e il video è diventato in poche ore virale sui social network. Nel filmato si vede una Citroen DS1 nera e arancione ferma all’angolo. Il conducente sembra volere imboccare controsenso corso San Vito ma dopo pochi secondi si capisce chiaramente che è in corso un litigio con una persona di mezza età che indossa una camicia bianca che si trova nei pressi di una Fiat Punto. Gli animi si surriscaldano quando il conducente della Citroen scende dal mezzo, apre il cofano e prende un oggetto. L’uomo in camicia bianca, invece, afferra una mazza. I due si affrontano in strada, qualcuno prova a dividerli, e nella rissa entra in scena anche un terzo soggetto. Il gruppo, tra colpi e spintoni, si sposta sotto i portici e il filmato, pubblicato sulla pagina Facebook Gruppo segnalazioni Mascalucia doc, si interrompe. Stando ad alcuni commenti i protagonisti della vicenda potrebbero essere parenti.