Mascali, non condivide i metodi dell’ex moglie nell’educare il figlio. Evade dai domiciliari e la picchia

I carabinieri della stazione di Mascali, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione

un 47enne del posto perché, anche se in regime di detenzione domiciliare, ha lasciato la propria abitazione per raggiungere quella della ex moglie. I militari sono stati allertati dalla donna che si è vista l’ex marito fare irruzione nella sua abitazione e iniziare a schiaffeggiarla.

Le cause dell’aggressione sarebbero da ricondurre al fatto che il 47enne non sarebbe d’accordo con i metodi educativi della ex moglie nei confronti del figlio. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.