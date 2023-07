Mascali, apparecchiano tavola della cucina con la droga. Due arresti per spaccio

I carabinieri di Mascali, nel Catanese, hanno arrestato in flagranza un 34enne e un 36enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, per spaccio di droga. Il 34enne portava avanti l’attività nella sua abitazione di via San Giuseppe ricevendo ogni giorno numerosi giovani. Approfittando della distrazione di uno di questi che aveva lasciato il portone aperto, i militari sono entrati nel palazzo andando nella casa del pusher all’ultimo piano. Una volta suonato il campanello, il 36enne ha aperto la porta pensando che fosse uno degli acquirenti. I due pusher non hanno fatto in tempo a sparecchiare la tavola della cucina che i carabinieri hanno trovato imbandita con 93 dosi di marijuana pronte per essere smerciate. Trovati sullo stesso tavolo anche un bilancino di precisione, diverse bustine di carta stagnola per il confezionamento e 220 euro in contanti fonte dei guadagni. La droga è stata sequestrata mentre i due pusher sono stati arrestati. Il 34enne è finito agli arresti domiciliari.