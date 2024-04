Marsala, scontro tra auto e scooter: 36enne resta incastrato sotto le lamiere e muore in ospedale

Stanotte un 36enne è morto dopo uno scontro tra il suo scooter e un’auto. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 115, a Marsala, nel Trapanese. La vittima è Mario Abate, sposato e con un figlio. Lo scooter ha sbattuto frontalmente contro un’auto per evitarne un’altra, che si stava immettendo sulla strada uscendo da un rifornimento. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere sotto l’auto contro cui è andato a sbattere. Per estrarre il corpo in fin di vita è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il decesso è avvenuto subito dopo l’arrivo all’ospedale di Marsala.