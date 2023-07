Marsala, si barrica in casa e minaccia di sparare dal balcone con un fucile

Un uomo si è barricato nella sua casa a Marsala (in provincia di Trapani) e ha minacciato di sparare dal balcone con un fucile. L’uomo – Giuseppe Barraco – dopo alcune ore si è arreso ed è arrestato alla polizia. La zona dell’abitazione, che si trova in via Giovanni Verga, era stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile di Trapani anche le squadre speciali da Palermo. Gli agenti delle squadre speciali hanno circondato il palazzo e alcuni agenti sono anche saliti sul tetto. Barraco, che in passato aveva già sparato dal balcone della sua casa, ha tentato la fuga da una botola, ma è stato bloccato dai poliziotti nella tromba delle scale. Adesso è stato portato negli uffici di polizia in attesa dei provvedimenti della magistratura.