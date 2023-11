Catania, marinaio punto da pesce viene soccorso dalla Guardia costiera

Questa mattina la sala operativa della capitaneria di porto di Catania ha ricevuto dall’equipaggio di un peschereccio una richiesta urgente di evacuazione medica per un membro dell’unità da pesca colto da malore, a seguito di puntura da una specie di pesce. Il peschereccio in attività di pesca a circa 10 miglia dalle coste catanesi ha chiesto l’intervento immediato di una unità navale della Guardia costiera, per un rapido rientro nel porto di Catania del malcapitato, al fine di poter dare – nel più breve tempo possibile – la necessaria assistenza medica. La motovedetta S.A.R. CP 888 ha raggiunto l’imbarcazione da pesca al largo del golfo etneo e dopo il recupero a bordo del marinaio, ha fatto rapidamente rientrato in porto, affidando l’infortunato al personale medico del 118, pre-allertato e già pronto a riceverlo in

banchina per le prime cure ed il successivo trasferimento nell’ospedale San Marco.