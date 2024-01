Marina di Modica, uno chalet sulla spiaggia è stato distrutto da un incendio: indagini in corso

Un incendio ha distrutto lo chalet sulla spiaggia di Lido Sud a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. La struttura di legno è stata completamente distrutta dal rogo e, tra le fiamme, è scoppiata una bombola e il contenuto è esploso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa del distaccamento dei vigili del fuoco di Modica e anche il personale dei pompieri con un’autobotte dalla sede centrale di Ragusa per le operazioni di spegnimento dell’incendio. Presente anche gli agenti della polizia che sono ancora in attesa dei risultati dei rilievi effettuati dalla scientifica.