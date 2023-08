Marina di Ragusa, 14enne precipita dal balcone del terzo piano

Momenti di apprensione a Marina di Ragusa dove una ragazzina è precipitata ieri dal balcone di casa al terzo piano, nei pressi della via Ottaviano, a Punta di Mola. Stando a quanto si apprende, le condizioni di salute della giovane – una 14enne – sarebbero apparse gravi sin da subito tanto che sarebbe stato richiesto l’intervento di un elisoccorso. Quest’ultimo avrebbe trasportato la ragazza al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le condizioni di salute della 14enne desterebbero preoccupazioni, mentre per quanto riguarda le dinamiche dell’accaduto non sarebbero emerse informazioni al momento.