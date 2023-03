Marcello Caruso nominato nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia. Rimosso «l’ostacolo» Miccichè

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato come nuovo commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia Marcello Caruso, già responsabile regionale enti locali e coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo. A renderlo noto è stato il partito azzurro e, ancora prima, un post su Twitter di Berlusconi che si chiude con «A lui, i miei auguri di buon lavoro». La richiesta di rimuovere una volta per tutte l’ostacolo Gianfranco Miccichè era arriva, direttamente a Berlusconi, nei giorni scorsi con una lettera congiunta dei deputati azzurri all’Assemblea regionale – incluso il presidente della Regione Renato Schifani. L’ormai ex commissario regionale era, infatti, in rotta di collisione con l’intero pacchetto di maggioranza e grande ostacolo per la composizione delle liste per le prossime elezioni amministrative di maggio.