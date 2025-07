Manovra di bilancio, Schifani riunisce la maggioranza: 200 milioni per le emergenze

Si è tenuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per illustrare la bozza del disegno di legge sulle variazioni di bilancio, che sarà approvata domani in giunta. All’incontro hanno preso parte i segretari regionali e i capigruppo dei partiti di centrodestra all’Assemblea Regionale Siciliana. Il confronto, durato oltre due ore, si è svolto in un clima di serenità e compattezza.

Il disegno di legge in discussione ha un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Il presidente Schifani ha illustrato i contenuti della manovra, che sono stati pienamente condivisi dagli alleati. Alcuni suggerimenti emersi durante i lavori sono stati accolti e inseriti nel testo finale. La manovra mira a sostenere lo sviluppo economico della Sicilia, affrontando allo stesso tempo le emergenze e i temi legati al settore sociale, con particolare attenzione al sistema sanitario. Schifani ha sottolineato che sul rispetto delle priorità individuate ci sarà massimo rigore da parte sua. In stretto contatto con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è stato stabilito l’obiettivo di approvare la legge in aula prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.