Manovra all’Ars, Anci Sicilia: «Raddoppiare contributo per rifiuti»

L’Anci Sicilia esprime «sincero apprezzamento per l’attenzione che il Presidente della Regione Renato Schifani, sta riservando agli enti locali nell’ambito della manovrina finanziaria in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana». «Accogliamo con favore – dichiara il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta – l’inserimento di un contributo straordinario per far fronte agli extracosti in materia di rifiuti, così come la previsione di un intervento per i servizi Asacom, fondamentali per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità». «Sulla base delle segnalazioni che provengono dai territori – aggiunge Amenta – riteniamo utile valutare un possibile raddoppio del contributo inizialmente previsto per i rifiuti, al fine di sostenere concretamente i Comuni che affrontano costi sempre più elevati per la gestione del servizio. Per quanto riguarda l’Asacom, chiediamo che il contributo sia adeguato alle reali esigenze, garantendo un servizio continuativo e qualificato».

Infine, Anci Sicilia propone che anche per il 2025 vengano confermate le risorse straordinarie già stanziate nel 2024 a favore dei Comuni in crisi finanziaria. «Si tratta – conclude Amenta – di interventi che hanno rappresentato un importante strumento di tenuta istituzionale e che possono contribuire a consolidare i percorsi di riequilibrio avviati da molti enti». «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ad Anci Sicilia per l’attenzione e la collaborazione dimostrata nel riconoscere lo sforzo che il governo regionale sta portando avanti a sostegno degli enti locali. Il nostro impegno rimane fermo e concreto soprattutto per interventi nei settori che rendono più complessa l’azione amministrativa sul territorio» dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Sul piano economico – aggiunge – ricordo che già nel disegno di legge approvato dalla Giunta erano stati previsti 20 milioni di euro per coprire gli extracosti legati alla gestione dei rifiuti, risorse che in commissione Bilancio sono state raddoppiate a 40 milioni. In quella sede, il governo aveva inoltre espresso l’intenzione di stanziare 10 milioni di euro per i servizi Asacom. Tuttavia, l’ostruzionismo delle opposizioni ha bloccato l’esame degli emendamenti aggiuntivi. Confermo l’impegno a riproporre in Aula la misura per finanziare l’assistenza ai disabili e a lavorare perché venga approvata, nonostante l’incomprensibile ostruzionismo delle opposizioni».