Fuori la guerra dalla storia. A Palermo manifestazione di donne per la pace

Fuori la guerra dalla storia! è il nome del presidio delle donne per la pace che, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, si terrà a Palermo. Saranno due i momenti dell’iniziativa: il primo appuntamento è fissato alle ore 9.00 al Giardino Inglese, mentre il secondo raduno è previsto alle 16.00, all’istituto Gramsci Siciliano di via Agili n. 4.

«Una festa della liberazione- spiega, in una nota, l’organizzazione – per rilanciare con maggiore forza le ragioni della pace con il presidio di donne che partecipa al 78esimo anniversario della Liberazione. La cultura della pace vive nell’azione di una minoranza che non riesce a coagulare intorno a sé la diffusa, ma silente, contrarietà alla guerra che attraversa la società». Gli organizzatori della manifestazione sottolineano la necessità di invertire la rotta «di una politica dissennata che, puntando ad ottenere la pace attraverso la sconfitta militare, rimane sorda alle sofferenze umane e spinge verso la catastrofe». L’obiettivo è quello di rafforzare le iniziative volte a ridurre drasticamente le spese militari per destinare le risorse alle necessità umane e ambientali e di operare, inoltre, nella direzione di un’educazione alla pace attraverso «l’elaborazione un lessico critico che renda possibile disarmare anche Il linguaggio».