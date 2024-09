Manca Schifani in Aula, rinviato il voto sul disegno di legge anti-crack

Il voto per il ddl su crack all’Ars è stato rimandato a domani, alle 15, alla ripresa dei lavori d’aula. Lo ha comunicato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno durante la seduta di Aula.

La votazione è stata rimandata a domani perché la maggior parte dei deputati presenti oggi in sala d’Ercole ha chiesto che in aula fosse presente, per il voto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che oggi risultava assente.