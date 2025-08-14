Foto di Wikimedia

Manca garante regionale dei detenuti, appello a Schifani

14/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani «affinché provveda al più presto alla nomina del nuovo garante regionale: il posto è infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo». La Sicilia ha 23 istituti penitenziari, nessun’altra regione italiana ha la stessa quantità di strutture detentive: la Lombardia ne ha 18, il Lazio e la Campania 15, la Toscana 16. Attualmente i garanti territoriali sono tre: Pino Apprendi per il Comune di Palermo, Giovanni Villari per quello di Siracusa e Lucia Risicato per quello di Messina.

«Solo tre garanti territoriali possono tuttavia limitarsi a lambire il disagio di migliaia di detenuti rimasti senza una figura di garanzia di riferimento – si legge in una nota – Sovraffollamento e suicidi denunciano una situazione di emergenza nazionale senza precedenti, già oggetto della protesta nazionale dei garanti territoriali il 30 luglio scorso». I garanti, confidando nella possibilità di un confronto diretto col presidente Schifani, «auspicano che la figura del nuovo garante regionale possieda – com’è indispensabile – competenza ed esperienza specifiche, maturate sul campo, e che non sia invece il frutto di logiche di partito incompatibili con la natura terza e autonoma di ogni organo di garanzia».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Monsignor Renna e l’invito nella diocesi degli abusi. L’appello della vittima: «La Chiesa scelga da che parte stare»
Leggi la notizia

I garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani «affinché provveda al più presto alla nomina del nuovo garante regionale: il posto è infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo». La Sicilia ha 23 istituti penitenziari, nessun’altra regione italiana ha la stessa quantità di strutture detentive: la […]

Quasi tremila uccellini di specie protette pronti a essere venduti a Malta: trovati al porto di Pozzallo «in condizioni critiche»
Leggi la notizia

I garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani «affinché provveda al più presto alla nomina del nuovo garante regionale: il posto è infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo». La Sicilia ha 23 istituti penitenziari, nessun’altra regione italiana ha la stessa quantità di strutture detentive: la […]

Cantieri di servizio, se l’offerta di lavoro pubblico è pagata 97 euro al mese: «Ennesimo schiaffo a chi vive ai margini»
Leggi la notizia

I garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani «affinché provveda al più presto alla nomina del nuovo garante regionale: il posto è infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo». La Sicilia ha 23 istituti penitenziari, nessun’altra regione italiana ha la stessa quantità di strutture detentive: la […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]