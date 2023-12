Lercara Friddi, maltratta la compagna incinta: lei si salva chiamando i carabinieri

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri di Lercara Friddi (Palermo) per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, in stato di gravidanza. A far scaturire il provvedimento è stata la richiesta di aiuto della donna alla centrale operativa. L’operatore, sentendo le urla e la voce affannata della vittima, ha inviato una gazzella e il personale sanitario sul posto.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese, dove sono state scongiurate conseguenze negative per la gravidanza. I carabinieri, ricostruendo l’accaduto, hanno appurato che l’uomo assumeva spesso comportamenti violenti. Pertanto, dopo l’attivazione del codice rosso contro la violenza di genere, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari in un luogo diverso dall’abitazione coniugale.