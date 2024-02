Palermo: maltratta la ex convivente e ha una pistola clandestina in casa, in carcere un 53enne

Foto di Marcello Rabozzi da Pixabay

Maltrattamenti in famiglia e detenzione di arma clandestina. Sono questi i reati per cui è stato arrestato dai carabinieri a Palermo un 53enne originario di Caltanissetta dopo la denuncia da parte della ex convivente. La vittima ha raccontato numerosi episodi di violenze e vessazioni subite dall’uomo.

Raggiunta l’abitazione del 53enne, i militari hanno notificato il decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare, come disposto dalla procura del tribunale di Palermo, e hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare durante la quale è stata trovata una pistola con matricola abrasa e due caricatori con il munizionamento. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato portato nella casa circondariale Lorusso Pagliarelli e l’arresto è stato convalidato da parte del giudice per le indagini preliminari.