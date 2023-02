Calci e pugni alla madre per avere denaro. Lei lo denuncia: arrestato 26enne nel Messinese

Aggredisce la madre di 52 anni con calci e pugni perché si è opposta all’ennesima richiesta di soldi. Per questo un 26enne disoccupato di Roccalumera (in provincia di Messina) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna, al quale il figlio avrebbe anche sottratto il cellulare per evitare che chiamasse i soccorsi, è riuscita a fuggire ed è andare direttamente alla stazione dei carabinieri a chiedere aiuto. Raccoltala denuncia della donna, i militari hanno chiamato gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare alla vittime le cure necessarie. Il 26enne è stato portato nella casa circondariale Gazzi di Messina.