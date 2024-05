Comiso, picchia i genitori per estorcere dei soldi: 39enne finisce in carcere

Maltrattamenti in famiglia, minacce, estorsione e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono questi i reati per cui un 39enne di Comiso (in provincia di Ragusa) è stato arrestato dagli agenti di una volante del commissariato.

Dopo una segnalazione, i poliziotti sono interventi in un’abitazione in una via centrale di Comiso. Una volta arrivati in casa, hanno trovato il 39enne che, anche in presenza degli agenti, ha continuato con gravi minacce nei confronti dei genitori, facendo loro delle richieste estorsive. Per i poliziotti è stato difficile anche riuscire a contenerlo. Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Ragusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.